Staffel 1Folge 9
Die große Trockenheit / Die graue StadtJetzt kostenlos streamen
Die Glücksbärchis
Folge 9: Die große Trockenheit / Die graue Stadt
23 Min.
Joey und Elaine unternehmen eine Wanderung durch ein trockenes Flussbett. Sie plaudern und albern vergnügt herum. In ihrer Unachtsamkeit stürzen sie in ein großes Loch. Auf der Suche nach einem Ausgang stoßen die Kinder auf einen unterirdischen Fluss. Kann diese verborgene Wasserstelle endlich für ein Ende der großen Dürre sorgen? / Was ist das? Die Glücksbärchis sind in eine Stadt gekommen, in der es keine Farben gibt. Nur das Mädchen Jill ist nicht grau wie die anderen Bewohner. Die Glücksbärchis machen sich mit Jill auf die Suche nach den Farben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick