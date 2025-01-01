Staffel 1Folge 3
Der Pechvogel / Das RennenJetzt kostenlos streamen
Die Glücksbärchis
Folge 3: Der Pechvogel / Das Rennen
23 Min.
Die arme Millie wird vom Pech regelrecht verfolgt. Damit sie endlich wieder Glück hat, schenkt ihr Glücksbärchi ein kleines Glücks-Kästchen. Jetzt hat Millie endlich auch mal Glück. Wichtig ist aber, dass Millie das Kästchen nur öffnet, wenn es die Glücksbärchen erlauben. Bald kommt der Tag der feierlichen Öffnung. Und Millie staunt nicht schlecht, als sie sieht, was in dem Kästchen liegt. / Ein tolles Autorennen soll stattfinden. Trisha und Cathy basteln ihr Auto alleine zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick