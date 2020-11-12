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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Jederzeit hellwach: Die Nachtschicht in der Leipziger Notaufnahme

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 12.11.2020
Jederzeit hellwach: Die Nachtschicht in der Leipziger Notaufnahme

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Folge 4: Jederzeit hellwach: Die Nachtschicht in der Leipziger Notaufnahme

89 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12

Konzentriertes, schnelles Handeln ist bei seinem Job am wichtigsten! Denn als Krankenpfleger in der Notaufnahme des Klinikums St. Georg hat Patrick Schneider eine enorme Verantwortung. Er kümmert sich hingebungsvoll um Notfälle - egal, wie spät es ist!

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