Mit viel Geduld gegen die Angst: Behandlung chronisch kranker KinderJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 5: Mit viel Geduld gegen die Angst: Behandlung chronisch kranker Kinder
88 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12
In der Immundefektambulanz behandelt Dr. Maria Fasshauer Kinder mit einem chronischen Immundefekt. Die empathische Kinderärztin nimmt sich für jeden ihrer kleinen Patienten so viel Zeit wie möglich und versucht ihnen einfühlsam die Angst zu nehmen.
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