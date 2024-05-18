Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Martina Hill Show

Folge 3

SAT.1Staffel 3Folge 3vom 18.05.2024
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Die Martina Hill Show

Folge 3: Folge 3

23 Min.Folge vom 18.05.2024Ab 6

Ob als Helikopter-Mutter, Gute-Laune-Ehefrau, beste Freundin mit unkonventionellen Tipps, flirtbereiter Single oder neunmalkluges It-Girl - vor Martina Hill ist kein Klischee sicher. In der dritten Staffel von "Die Martina Hill Show" meistert die preisgekrönte Ausnahme-Komikerin in gewohnter Manier unter anderem die Herausforderungen des Familien-Alltags, gibt sich als lässige Musikerin und verbessert gemeinsam mit Carolin Kebekus in der Rubrik "Rebecca und Larissa" die Welt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Martina Hill Show
SAT.1
Die Martina Hill Show

Die Martina Hill Show

Alle 3 Staffeln und Folgen