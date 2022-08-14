Anbaggern erlaubt: Die Poolbauer startenJetzt kostenlos streamen
Die Poolbauer - jetzt wird's nass!
Folge 1: Anbaggern erlaubt: Die Poolbauer starten
91 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 12
Sommer, Sonne Poolbau - über zehn Millionen Pools stehen bereits in Deutschlands Gärten und es werden stetig mehr. "Die Poolbauer - Jetzt wird's nass!" begleitet Familien, die sich ihren Traum vom Badeparadies im eigenen Garten erfüllen wollen - doch der Weg dahin ist gar nicht so leicht. Heimwerkerkönig Mark Kühler schaut sich die Bauprojekte genauestens an und da sind Höhen und Tiefen vorprogrammiert.
