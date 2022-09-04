Das Anbaden muss warten - Poolbauer auf dem PrüfstandJetzt kostenlos streamen
Die Poolbauer - jetzt wird's nass!
Folge 4: Das Anbaden muss warten - Poolbauer auf dem Prüfstand
91 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6
Schufterei, Probleme, Rückschläge - der Traum vom eigenen Pool hat seinen Preis und kann auch platzen. Aber echte Poolbauer geben nicht auf und beeindrucken mit Fleiß und Beharrlichkeit. Und am Ende wartet hoffentlich der Sprung ins kühle Nass!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick