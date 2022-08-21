Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 21.08.2022
91 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12

Während sich Michael und Nina aus Bruchköbel auf ihren groß angelegten Luxuspool freuen, müssen Mathias und Annika ein Problem lösen: Die Baugrube für ihren Betonpool steht komplett unter Wasser. Mit vereinten Kräften versuchen die beiden, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und auch Patrick und Tabea stoßen beim Bau ihres Stahlwandpools auf die ein oder andere Herausforderung.

