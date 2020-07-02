Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Promi Griller

Chanelle Wyrsch vs. Patric Haziri

SAT.1Staffel 8Folge 4vom 02.07.2020
Chanelle Wyrsch vs. Patric Haziri

Chanelle Wyrsch vs. Patric HaziriJetzt kostenlos streamen

Die Promi Griller

Folge 4: Chanelle Wyrsch vs. Patric Haziri

16 Min.Folge vom 02.07.2020Ab 6

Als Bachelorette verdreht die Chanelle Wyrsch den Männern den Kopf, Patric Haziri sorgte als Bachelor auch für zahlreiche weiche Knie. Optisch überzeugen sie beide, vielleicht kann man damit ja schon bei der Jury punkten ... Noch jemand eine Rose, äh, ne Wurst?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Promi Griller
SAT.1
Die Promi Griller

Die Promi Griller

Alle 8 Staffeln und Folgen