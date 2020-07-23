Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Promi Griller

DJ Tatana vs. Nadine Vinzens

SAT.1Staffel 8Folge 7vom 23.07.2020
DJ Tatana vs. Nadine Vinzens

DJ Tatana vs. Nadine VinzensJetzt kostenlos streamen

Die Promi Griller

Folge 7: DJ Tatana vs. Nadine Vinzens

16 Min.Folge vom 23.07.2020Ab 6

An den Turntables hat DJ Tatana der ehemaligen Miss Schweiz Nadine Vinzens einiges voraus - aber jetzt soll schließlich nur Fleisch gewendet werden. Und Nadine kennt sich seit ihrem Schauspielauftritt beim "Missen-Massaker" zumindest schon einmal mit scharfen Messern aus. Für wen also endet der Auftritt mit einer goldenen Wurst?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Promi Griller
SAT.1
Die Promi Griller

Die Promi Griller

Alle 8 Staffeln und Folgen