DJ Tatana vs. Nadine Vinzens
Die Promi Griller
Folge 7: DJ Tatana vs. Nadine Vinzens
16 Min.Folge vom 23.07.2020Ab 6
An den Turntables hat DJ Tatana der ehemaligen Miss Schweiz Nadine Vinzens einiges voraus - aber jetzt soll schließlich nur Fleisch gewendet werden. Und Nadine kennt sich seit ihrem Schauspielauftritt beim "Missen-Massaker" zumindest schon einmal mit scharfen Messern aus. Für wen also endet der Auftritt mit einer goldenen Wurst?
