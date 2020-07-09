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Die Promi Griller

Ronja Borer vs. Bo Katzman

SAT.1Staffel 8Folge 5vom 09.07.2020
Ronja Borer vs. Bo Katzman

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Die Promi Griller

Folge 5: Ronja Borer vs. Bo Katzman

16 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 6

Bo Katzman gab der Schweizer Chorszene ein neues Gesicht und ist sicher einer der bekanntesten Schweizer Sänger. Ronja Borer folgte den Spuren ihres Vaters und ist inzwischen selbst erfolgreiche Sängerin. Das Vater-Tochter-Gespann stand schon etliche Male gemeinsam auf der Bühne. Wer am Grill den Ton angibt, wird sich zeigen ...

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