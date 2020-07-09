Ronja Borer vs. Bo KatzmanJetzt kostenlos streamen
Die Promi Griller
Folge 5: Ronja Borer vs. Bo Katzman
16 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 6
Bo Katzman gab der Schweizer Chorszene ein neues Gesicht und ist sicher einer der bekanntesten Schweizer Sänger. Ronja Borer folgte den Spuren ihres Vaters und ist inzwischen selbst erfolgreiche Sängerin. Das Vater-Tochter-Gespann stand schon etliche Male gemeinsam auf der Bühne. Wer am Grill den Ton angibt, wird sich zeigen ...
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