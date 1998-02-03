Die Rettungsflieger
Folge 4: Was lange gärt…
Rettungsärztin Maren, Pilot Alexander, Bordmechaniker Max und Sanitäter Thomas kommen gerade von einem Einsatz zurück, da geht schon der nächste Notruf ein: Allergieschock in der Praxis des Schönheitschirurgen Dr. Bernard Maibach. Dr. Maibach ist Marens Ex- Mann! Maren wollte Bernard nie wiedersehen und würdigt ihn, konsequent wie sie ist, während des Einsatzes keines Blickes. Und Bernard, dem sein Kunstfehler ungeheuer peinlich ist, leidet wie ein Hund. Alle Bemühungen der drei Männer, Maren im Rettungszentrum wieder aufzuheitern, scheitern kläglich, zumal Bernard plötzlich auftaucht, um sich bei Maren zu bedanken. Mit Blumen und einer Einladung gelingt es ihm tatsächlich, Marens Konsequenz auf eine harte Probe zu stellen. Als die Rettungsflieger am nächsten Tag zu einem alten Ehepaar gerufen werden, ist nicht nur Maren gerührt, wie fürsorglich der Mann mit seiner, durch einen Kreislaufzusammenbruch geschwächten Frau umgeht. Doch für Sentimentalitäten bleibt keine Zeit. Ihre Hilfe wird schon wieder woanders dringend benötigt: Ein alter Seemann wollte mit seinem Enkel eine Bootsfahrt unternehmen und ist mit beiden Händen in die Schiffsschraube geraten. Der Motor droht jeden Moment zu explodieren.
