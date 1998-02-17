Die Rettungsflieger
Folge 6: Sturzflug
Thomas ist in Urlaub und wird von Sanitäter Leo Sidowski vertreten. Leo hat allerdings sehr eigene Vorstellungen von seinem Job. Schon beim ersten Einsatz, der zu einer Skateboarder-Plattform führt, verläuft die Teamarbeit erstmals alles andere als reibungslos. Zum Streiten bleibt aber keine Zeit, denn auf dem Rückflug erreicht sie über Funk ein Hilferuf. Schnell wird eruiert, wo dieser herkommt. Ein junger Sportflieger hat mit seiner Mutter einen kleinen Ausflug in die Lüfte unternommen und durch eine plötzliche Unterzuckerung das Bewußtsein verloren. Die Mutter muß nun die Steuerung übernehmen, ohne die geringste Ahnung vom Fliegen zu haben. In panischer Angst hat sie den Funkkontakt zu den Rettungsfliegern hergestellt. Alex, Maren, Max und Leo orten das Sportflugzeug, und Alex instruiert die alte Dame per Sprechfunk. So gelingt es tatsächlich, Mutter und Sohn sicher zu Boden zu bringen. Alex wird als Held gefeiert. Um so größer ist sein Schock, als er im Rettungszentrum vom Flugdienst suspendiert wird. Eine Routineuntersuchung hat ergeben, daß seine Blutwerte nicht in Ordnung sind. Als man Alex im Krankenhaus noch keine näheren Auskünfte geben will, dreht er durch. Die Angst, nie wieder fliegen zu können, raubt ihm beinahe den Verstand. Maren steht ihm mit ihrem gesunden Menschenverstand und zärtlicher Fürsorge in der Nacht der Ungewißheit bei.
