Die Rettungsflieger
Folge 7: Schwarzer Freitag
Großeinsatz für Alex, Maren, Max und Leo im Kindergarten: Bei einigen Kindern sind Vergiftungserscheinungen aufgetreten. Da ist höchste Konzentration vom Rettungsteam gefordert. Maren bewahrt Ruhe, aber Leo, Thomas' Urlaubsvertretung, vergreift sich gegenüber der hysterischen Kindergärtnerin im Ton. So herrscht eisige Stimmung zwischen Maren und Leo, als sie ein Einsatz ins Gefängnis führt. Ein Häftling hat eine Herzattacke. Die Situation erscheint ungefährlich. Denn der Häftling wird narkotisiert, bevor er in den Hubschrauber gebracht wird. In letzter Sekunde steigt Begleitschutz ein. Als der plötzlich Maren eine Pistole an den Kopf hält und Alex zwingt, den Kurs zu ändern, ist klar: Das Rettungsteam wird für einen Ausbruchsversuch benutzt. Maren hat schreckliche Angst. Alex bewahrt zum Glück Ruhe und bringt alle sicher zu Boden. Dann geht es Schlag auf Schlag: Der Häftling wird befreit, ein Polizeihubschrauber wird vom Himmel geschossen, und das Militärische Einsatzkommando übernimmt die Verfolgung zu Lande. Dank Alex kann die Flucht in letzter Sekunde gestoppt werden.
