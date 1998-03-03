Die Rettungsflieger
Folge 8: Happy Birthday
Explosion Im Motorraum eines Frachtschiffes: Kochender Brennstoff schießt aus einem Ventil und trifft zwei Männer von der Besatzung. Alex, Maren, Max und Thomas sind sofort zur Stelle. Sie arbeiten fieberhaft, doch der magere Mann ist zu schwach, um seine Verletzungen zu überleben. Maren nimmt der Fall so sehr mit, daß sie ihren Geburtstag nicht feiern mag. Dafür sorgt sie bei einem nächsten Einsatz für das glückliche Gelingen zweier Geburtstage: Bei einer hochschwangeren Frau setzt die Geburt ihrer Zwillinge ausgerechnet im obersten Stockwerk eines Hochhauses ein. Der Aufzug ist kaputt, die Frau muß aber in die Klinik. Eine Landung des Rettungshubschraubers auf dem Dach des Hochhauses und Marens Geburtshilfe retten der Frau und den Babys das Leben. Ein Glück, daß Maren jetzt doch noch der Sinn nach Feiern steht, denn die drei Männer haben sich für sie etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
