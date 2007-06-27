Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Neuanfänge

KultKrimiStaffel 11Folge 11vom 27.06.2007
Neuanfänge

NeuanfängeJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 11: Neuanfänge

44 Min.Folge vom 27.06.2007Ab 12

Der gutaussehende Witwer Christian trauert noch um seine kürzlich verstorbene Frau. Er ahnt nichts von dem Versprechen, dass seine zehnjährige Tochter Sophia der Mama auf dem Sterbebett gegeben hat: bald eine neue Frau für den Papa zu finden. Doch bevor Sophia ihren Plan umsetzen kann, geraten die beiden in einen Autounfall. Die Rettungsflieger müssen für diesen Einsatz auf dem Hamburger Rathausplatz landen. Kurz nach einem Trainingskampf mit seinem Sparringspartner Andy bricht der Kickboxer Timo bewusstlos zusammen. Die Rettungsflieger sind sofort zur Stelle. Doch auch für Andy ist die Teilnahme an den Hamburger Kickbox-Meisterschaften in Gefahr.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen