Die Rettungsflieger

Das Streben nach Glück

KultKrimiStaffel 11Folge 9vom 13.06.2007
Das Streben nach Glück

Die Rettungsflieger

Folge 9: Das Streben nach Glück

44 Min.Folge vom 13.06.2007Ab 12

Ein Haushaltsunfall zeigt den Rettungsfliegern sehr deutlich, wie gefährlich sparen an der falschen Stelle ist. Weil Herr Seitz die Waschmaschine mit Klebeband selbst geflickt hat, wäre seine Frau beinahe an einem Stromschlag gestorben. Der junge Familienvater Karl Fischer und sein älterer Kollege Hans Sauter arbeiten schon seit Jahren bei einer Werttransportfirma. Auch wenn Fischers Ehefrau ständig um ihren Mann bangt, hat er sein Versprechen bisher noch nicht eingelöst, eine weniger gefährliche Arbeit zu suchen. Dann wird Sauter bei einer Fahrt von einer Biene gestochen. Er verreißt das Lenkrad, und der Werttransporter überschlägt sich. Sauter kann sich aus dem Wagen retten, doch die einbruchsichere Panzertür fällt wieder zu. Da die Feuerwehr nicht an den schwer verletzten Fischer im Fahrerhaus herankommt, müssen Blank und Wollcke unter Zeitdruck bei Fischers Firma einen Ersatzschlüssel holen.

KultKrimi
