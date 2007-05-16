Die Rettungsflieger
Folge 6: Für immer und ewig
Zunächst wird das Team der Rettungsflieger zur Schülerin Svenja gerufen, die, durch einen Ruf ihrer besorgten Mutter abgelenkt, ungebremst gegen eine Tür in der Schule läuft. Später muss auch Svenjas Opa Heinrich versorgt werden: In einem Handgemenge mit der - nicht minder besorgten - Oma Doris verletzt er sich beim Hecken schneiden. Dazwischen gibt es einen kurios-romantischen Fall. Mike Müller platzt in die Trauung seiner Ex-Freundin Patricia Falkenstein. Er will sie in letzter Minute umstimmen, doch noch ihn und nicht den schnöseligen Reederei-Sohn Claasen zu heiraten. Aber mitten in seiner ergreifenden Liebeserklärung stürzt er metertief von der Kirchenbalustrade. Nach langem Hin und Her über das Für und Wider bestimmter Immobilienangebote entscheiden sich Wollcke und Madeleine für den Kauf eines schönen Vorort-Hauses. Aber ohne es zu wissen, ist Wollcke dem Noch-Besitzer gehörig auf die Füße getreten, und dieser taucht auch noch wutentbrannt im Rettungszentrum auf, um sich zu beschweren. Kann Madeleine den Alten besänftigen? Auch Bille erscheint bedrückt mit ihrem Freund Martin im Rettungszentrum. Bille hat sich entschlossen, ganz zu ihrem Onkel Steffen zu ziehen. Ein tränenreicher Abschied steht bevor, gut dass Sabine auf die Unterstützung ihrer Teamkollegen zählen kann. Der neugierige Homann schließlich kommt endlich dahinter, was Jonny in den Pausen so eifrig an seinem Laptop treibt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick