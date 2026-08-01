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Die Schatzsucher von Oak Island

Spuren eines Brands

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 20vom 31.08.2026
Spuren eines Brands

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 20: Spuren eines Brands

39 Min.Folge vom 31.08.2026Ab 12

Oak Island, die sagenumwobene Insel an der Ostküste von Nova Scotia, Kanada, birgt möglicherweise einen gigantischen Schatz - und ist mit einem alten Fluch belegt. Piraten sollen hier Massen an purem Gold vergraben haben. Die Brüder Rick und Marty Lagina erfüllen sich einen lang gehegten Traum: Sie wollen den Schatz von Oak Island finden. Und so beginnt für die beiden das Abenteuer ihres Lebens ...

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