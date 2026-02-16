Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Tempelritter in Nordamerika

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 9vom 16.02.2026
Tempelritter in Nordamerika

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 9: Tempelritter in Nordamerika

40 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Rick Lagina und sein Team beginnen mit den Grabungen im Sumpf von Oak Island. Ihr Augenmerk richtet sich dabei auf einen mysteriösen Stein, den Rick und Dr. Spooner bereits vor drei Wochen zu Gesicht bekamen. Gary findet unterdessen blaue Keramiksplitter unter einer abgetragenen Erdschicht.

