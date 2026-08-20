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Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Training mit Polarfuchs Coco

SAT.1 GOLDFolge vom 20.08.2026
Training mit Polarfuchs Coco

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Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 20.08.2026: Training mit Polarfuchs Coco

46 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6

Im Tiergarten Kleve wird Schafbock Oreon professionell entmannt. Außerdem wirft Tierarzt Martin Polotzek einen Blick auf den Polarfuchs Coco, der sich von einer Lungenentzündung erholt. Doc Dreesen und sein Partner Klaus sind heute unter anderem mit dem TieMo unterwegs - eine echte Herzensangelegenheit für alle Beteiligten. Auf Sylt kümmert sich Tierärztin Stephanie Petersen um Ratte Biene, die eine Tumor-OP hinter sich bringen musste und heute ihre Artgenossen begleitet.

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