Die Tudors - Staffel 1 Folge 10
52 Min. Ab 12

Der zum Lordkanzler ernannte Thomas More geht hart gegen die Reformatoren - zu denen sich allerdings auch Henry hingezogen fühlt - vor: More lässt dem aus dem Exil zurückgekehrten Simon Fish verbrennen. Währenddessen übernimmt Anne immer stärker die Rolle der Königin. Wolsey heckt mit Katharina einen Plan aus, um Anne von Henrys Seite zu verstoßen. Doch Cromwell bekommt davon Wind und nimmt Wolsey fest. Beim Transport nach London trifft der Kardinal eine schlimme Entscheidung ...

