Die Tudors

Folge 3

Sony Pictures, Staffel 1, Folge 3
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Die Tudors

Folge 3: Folge 3

53 Min. Ab 12

Henry liebäugelt schon wieder mit einer neuen Mätresse: Bei einem Theaterstück, das anlässlich des Besuchs des Kaisers von Spanien vorgeführt wird, entdeckt er die schöne Anne Boleyn. Ihr Vater hat sie jedoch gezielt auf den König angesetzt, um sich seine Nähe zu sichern. Katharina befürchtet, dass sich Henry von ihr scheiden lässt. Unterdessen unterzeichnen der spanische Kaiser Karl und Henry ein gemeinsames Abkommen - von dem jedoch der französische König erfährt ...

Die Tudors
Sony Pictures
Die Tudors

Die Tudors

Alle 4 Staffeln und Folgen