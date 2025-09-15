Die Tudors
Ein päpstlicher Gesandter trifft auf dem Hof ein. Henry hofft, dass die Scheidung endlich durchgezogen werden kann, doch Katharina besteht auf die Rechtmäßigkeit der Ehe. Indes brennt Anne darauf, endlich das Bett mit Henry teilen zu können und Königin zu werden. Doch bei der Tagung des Kirchengerichts geht alles schief, was sich Henry und Kardinal Wolsey ausgedacht haben. Katharina geht als strahlende Siegerin hervor und hat auch noch das Volk auf ihrer Seite.
