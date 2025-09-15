Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tudors

Folge 8

Sony PicturesStaffel 1Folge 8
Folge 8

Folge 8Jetzt kostenlos streamen

Die Tudors

Folge 8: Folge 8

54 Min.Ab 6

Ein päpstlicher Gesandter trifft auf dem Hof ein. Henry hofft, dass die Scheidung endlich durchgezogen werden kann, doch Katharina besteht auf die Rechtmäßigkeit der Ehe. Indes brennt Anne darauf, endlich das Bett mit Henry teilen zu können und Königin zu werden. Doch bei der Tagung des Kirchengerichts geht alles schief, was sich Henry und Kardinal Wolsey ausgedacht haben. Katharina geht als strahlende Siegerin hervor und hat auch noch das Volk auf ihrer Seite.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Tudors
Sony Pictures
Die Tudors

Die Tudors

Alle 4 Staffeln und Folgen