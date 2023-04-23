Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Oliver Pocher, Wayne Carpendale & Thore Schölermann

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 23.04.2023
Oliver Pocher, Wayne Carpendale & Thore Schölermann

111 Min.Folge vom 23.04.2023Ab 12

Für Oliver Pocher heißt es in Thailand: Bloß nicht verlieren. Denn wer verliert, steht am Ende in Flammen. Wayne Carpendale dreht in Deutschland Loopings in schwindelerregender Höhe. Und in Schottland will Thore Schölermann unter reichlich Alkohleinfluss "The last man standing" werden. Wer sammelt genug Vorteile, um das Finalspiel für sich zu entscheiden?

