Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Max Mutzke, Simon Gosejohann und Joachim Llambi

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 14.05.2023
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Folge 5: Max Mutzke, Simon Gosejohann und Joachim Llambi

114 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12

Max Mutzke soll aus einem Heißluftballon springen. Simon Gosejohann setzt sich mehrfach G-Kräften aus, wie sie sonst Astronauten erfahren. Und für Joachim Llambi, wird es auf einem See so brenzlich, dass er Hilfe braucht.

ProSieben
