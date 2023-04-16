Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Evelyn Burdecki, Joachim Llambi & Amira Pocher

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 16.04.2023
Evelyn Burdecki, Joachim Llambi & Amira Pocher

Evelyn Burdecki, Joachim Llambi & Amira PocherJetzt kostenlos streamen

Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Folge 1: Evelyn Burdecki, Joachim Llambi & Amira Pocher

106 Min.Folge vom 16.04.2023Ab 12

Tanz-Juror Joachim Llambi, Moderatorin Amira Pocher und TV-Blondine Evelyn Burdecki stellen sich ihren Herausforder:innen in atemberaubenden Challenges. Während Amira in Italien das Spiel "Labyrinth" meistert, tritt Evelyn auf Malta zur Biathlon-Challenge an. Und Joachim Llambi trifft in Österreich über einem 600 Meter tiefen Abgrund auf seinen Gegner Timo.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?
ProSieben
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Alle 1 Staffeln und Folgen