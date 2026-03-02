Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

John muss sich entscheiden

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 17vom 02.03.2026
John muss sich entscheiden

Die Waltons

Folge 17: John muss sich entscheiden

42 Min.Folge vom 02.03.2026

Da das Geschäft mit Johns Mühle nicht gut läuft, beschließt er, einen Bürojob in der Stadt anzunehmen. Doch vieles missfällt ihm dort: Die Angestellten sitzen den ganzen Tag regungslos in ihre Dokumente vertieft am Tisch. Außerdem darf man kein Fenster öffnen und erst nach Hause gehen, wenn der Chef geht - obwohl Dienstschluss offiziell um 18 Uhr ist. Schließlich erfährt John, dass er nur eingestellt wurde, um einen älteren Mitarbeiter von seinem Platz zu verdrängen ...

