Die Waltons
Folge 3: Das Comeback
43 Min.
Auch Jasons Musikhochschule, das renommierte Kleinberg Konservatorium, bleibt nicht von der Wirtschaftskrise verschont: Ein rigoroses Sparprogramm führt u. a. dazu, dass Stipendiengelder gekürzt werden, und das bedeutet für Jason, sich nach einem zusätzlichen Job umsehen zu müssen. Da erfährt er, dass in der örtlichen Bar, dem "Dew Drop Inn", ein Musiker gesucht wird. Seine Mutter ist von seinem neuen Job als Pianospieler in der Spelunke natürlich nicht begeistert ...
