Die Waltons

Das Comeback

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 3
Das Comeback

Das ComebackJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 3: Das Comeback

43 Min.

Auch Jasons Musikhochschule, das renommierte Kleinberg Konservatorium, bleibt nicht von der Wirtschaftskrise verschont: Ein rigoroses Sparprogramm führt u. a. dazu, dass Stipendiengelder gekürzt werden, und das bedeutet für Jason, sich nach einem zusätzlichen Job umsehen zu müssen. Da erfährt er, dass in der örtlichen Bar, dem "Dew Drop Inn", ein Musiker gesucht wird. Seine Mutter ist von seinem neuen Job als Pianospieler in der Spelunke natürlich nicht begeistert ...

Die Waltons
SAT.1 GOLD
Die Waltons

Die Waltons

