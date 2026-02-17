Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Hochzeit (2)

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 8
Hochzeit (2)

Hochzeit (2)Jetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 8: Hochzeit (2)

43 Min.

Mary Ellen verlobt sich mit dem wohlhabenden Medizinstudenten David, der in der Klinik ausgebildet wird, in der sie ihren Schwesternlehrgang macht. Die beiden wollen so bald wie möglich heiraten. Doch als in Walton's Mountain ein neuer Arzt eintrifft, der junge Curtis Willard, funkt es zwischen ihm und Mary Ellen sofort. Mary Ellen erlebt eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens, die damit endet, dass sie davonläuft, als sie mit David vor dem Traualtar steht ...

