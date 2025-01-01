Familientraditionen bei CrispyRobJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 3: Familientraditionen bei CrispyRob
34 Min.
In dieser Übungsfolge von "Dinner Duell BBQ" holt sich CrispyRob Rat bei den Besten - seinen Eltern. Gemeinsam beratschlagen sie, wie man das traditionelle russische Gericht Plov am besten auf dem Grill zubereitet. Diese Folge ist geprägt von familiärer Atmosphäre und tiefer Verbundenheit mit seiner Herkunft. Während er die Tipps seiner Eltern umsetzt, bringt CrispyRob sein eigenes Flair in die Zubereitung ein. Kann er mit einer Mischung aus Tradition und persönlicher Note beeindrucken?
