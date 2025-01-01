DINNER DUELL
Folge 2: Bernds feuriges BBQ-Spektakel
62 Min.
Der erste Grillabend! Bernd Zehner legt die Messlatte mit einer spektakulären Feuershow und meisterhaften Grillkünsten hoch an. Seine Leidenschaft für das handwerkliche Kochen spiegelt sich in jedem Detail seines BBQ-Menüs wider. Von der perfekt gegrillten Vorspeise bis hin zu einem Hauptgang, der vor Aromen nur so strotzt, zeigt Bernd, was in ihm steckt, um seine Rivalen zu beeindrucken. Wird ihm mit diesem glühenden Auftakt gelingen, den Standard für die kommenden Folgen zu setzen?
