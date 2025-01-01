DINNER DUELL
Folge 4: Magisches BBQ bei CrispyRob
60 Min.
In Folge zwei von "Dinner Duell BBQ" entführt CrispyRob seine Gäste in eine Welt voller Magie und traditioneller Grillkunst. Mit einer uralten russischen BBQ-Technik zaubert er Gerichte, die überraschen und faszinieren. Diese Episode ist nicht nur ein kulinarischer, sondern auch ein kultureller Höhepunkt. Wie werden Max, Sturmwaffel und Bernd Zehner auf diese unerwartete Reise in CrispyRobs kulinarische Wurzeln reagieren? Die Bewertungen könnten diesmal ganz anders ausfallen als erwartet.
