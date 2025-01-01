Zum Inhalt springenBarrierefrei
DINNER DUELL

Max und die BBQ-Challenge

Max und die BBQ-Challenge

Folge 5: Max und die BBQ-Challenge

40 Min.

In dieser Übungsfolge von "Dinner Duell BBQ" stellt sich Max seiner bisher größten Herausforderung: Gemeinsam mit dem BBQ-König Guller tritt er gegen die Zeit an, um ein perfektes Menü zu kreieren. Unter dem wachsamen Auge von Guller setzt Max alles daran, seine Fähigkeiten zu verbessern und das ultimative BBQ-Erlebnis zu schaffen. Die Spannung steigt, als Max und Guller auf unerwartete Hindernisse stoßen. Können sie dennoch die Mitstreiter Sturmwaffel, CrispyRob und Bernd Zehner beeindrucken?

