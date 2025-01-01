DINNER DUELL
Folge 5: Max und die BBQ-Challenge
40 Min.
In dieser Übungsfolge von "Dinner Duell BBQ" stellt sich Max seiner bisher größten Herausforderung: Gemeinsam mit dem BBQ-König Guller tritt er gegen die Zeit an, um ein perfektes Menü zu kreieren. Unter dem wachsamen Auge von Guller setzt Max alles daran, seine Fähigkeiten zu verbessern und das ultimative BBQ-Erlebnis zu schaffen. Die Spannung steigt, als Max und Guller auf unerwartete Hindernisse stoßen. Können sie dennoch die Mitstreiter Sturmwaffel, CrispyRob und Bernd Zehner beeindrucken?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick