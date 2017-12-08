Dr. Klein
Folge 10: Perspektiven
Valerie hat Geburtstag; Volker plant als Überraschung ein Romantik-Dinner. Volkers Tochter Rebecca gelingt es, dies zu torpedieren – und Vallys Sohn Max als Schuldigen dastehen zu lassen! Dr. Lang muss zu Valerie Klein freundlich sein, damit der Plan von Grit Lang und Nevin Gül aufgeht und Valerie ihren Posten als Leitende Oberärztin zur Verfügung stellt. Es wird die schwerste Prüfung seines Lebens. Die zehnjährige Laura Hofer hat Diabetes - und ist ein Glücksfall für die Studie! Ihr Vater macht die Eltern seiner Frau, bei denen Laura war, für die erneute Zuckerentgleisung verantwortlich und verbietet ihnen den Umgang mit Laura – eine Entscheidung, die für den Zustand seiner Tochter schlimmere Konsequenzen hat, als alle denken. Luna Haller wundert sich mehr und mehr, dass Prof. Nevin Gül sie auf Abstand hält. Allerdings wird sie davon abgelenkt: Martha erhält verstörende Nachrichten auf ihrem Handy. Was verbirgt die neue Krankenschwester?
