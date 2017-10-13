Dr. Klein
Folge 2: Konsequenzen
Es ist ein Fiasko: Die Hochzeit und damit der Traum vom Chefarztposten sind geplatzt - guter Rat ist teuer, denn alles sieht danach aus, als wäre Dr. Lang bis auf Weiteres arbeitslos! Valerie Klein schwebt dagegen im siebten Himmel: Sie hat zufällig Volker Beier, ihren One-Night-Stand, getroffen, und er möchte sie wiedersehen! Aber ist sie, so kurz nach ihrer Scheidung, schon wieder bereit für eine neue Beziehung? Jonas Müller hat sich entscheiden, nach Dresden zu gehen, um dort Oberarzt zu werden. Luna fällt aus allen Wolken, und Prof. Gül ist regelrecht erbost, ohne Vorwarnung so kurz nach dem Weggang von Dr. Lang eine weitere vakante Stelle besetzen zu müssen. Nadine Mann wiederum nutzt dies als Chance, eine Intrige zu starten und verrät Nevin, dass Dr. Klein durchaus von Jonas' Plänen wusste. Der 16-jährige Veit Becker wird nach einem Sportunfall in die Rosensteinklinik eingeliefert, aber bald steht der Verdacht auf Multiple Sklerose im Raum. Veit wird von dieser Diagnose vollkommen aus der Bahn geworfen und vertraut sich seiner Freundin an - die sich, sehr zum Unmut seiner Mutter, als Veits Lehrerin herausstellt.
