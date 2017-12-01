Dr. Klein
Folge 9: Versagen
Grit Lang und Prof. Gül planen eine Veranstaltung, um Bernd Lang politisch den Weg zur Position des Leitenden Oberarztes zu ebnen. Der Posten ist allerdings noch von Valerie besetzt. Da sich zurzeit Volker Beier um Valeries Vater kümmern kann, sieht diese keine Notwendigkeit, kürzerzutreten, woraufhin Nevin ihr Arbeitsvolumen erhöht und sie bittet, die Diabetes-Studie zu leiten. Und tatsächlich: Valerie tappt in die Falle! Bei der sechsjährigen Marie-Johanna Sänger besteht Tuberkulose-Verdacht. Die Kleine lebt seit sechs Monaten bei Pflegeeltern, da Greta, die leibliche Mutter, drogensüchtig ist. Marie-Johanna liebt ihre Pflegeeltern und würde am liebsten für immer bei ihnen bleiben. Auch dem Ehepaar Behrens wäre das sehr recht. Doch Greta hat einen Entzug begonnen und Ansprüche auf ihre Tochter angemeldet. Dr. Klein versucht, zwischen den einzelnen Parteien zu vermitteln, doch das Mädchen verweigert jeden Kontakt mit ihrer Mutter. Luna Haller würde ebenfalls gerne an der Studie mitarbeiten; Prof. Gül ist nicht abgeneigt. Doch dann beobachtet Nevin, dass sich Luna und David Schick mehr als sympathisch zu sein scheinen - und entdeckt ein Gefühl, das sie bisher nicht kannte: Eifersucht!
