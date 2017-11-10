Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Klein

Antworten

HerzfrequenzStaffel 4Folge 6vom 10.11.2017
Antworten

AntwortenJetzt kostenlos streamen

Dr. Klein

Folge 6: Antworten

44 Min.Folge vom 10.11.2017Ab 12

Valerie Klein würde gerne endlich Volkers Tochter kennenlernen. Doch der sträubt sich. Kann es sein, dass er sich vor seiner Tochter für Valerie schämt? Dr. David Schick tritt seinen Dienst an. Niemand ahnt, dass er bisher nebenbei als Escort gearbeitet hat. Niemand – außer Prof. Nevin Gül, die seine Stammkundin ist! Kann das gutgehen oder stolpert Nevin über Gefühle, die sie sich nicht eingestehen will? Dr. Lang lässt Valeries Vorwurf, seine Mutter habe ihm einen Job in der Klinik erkauft, keine Ruhe und recherchiert auf eigene Faust. Das Ergebnis ist überraschend, bringt ihn aber auf einen Gedanken, den seine Mutter in echte Bedrängnis kommen lässt. Der achtjährige Sascha Ulbricht muss stationär behandelt werden. Dabei stellt Oberschwester Gundula fest, dass der Junge Bettnässer ist. Die Ursache ist zunächst unklar, bis immer mehr dafür spricht, dass Sascha auf brutalste Weise von seinen Mitschülern gemobbt wird.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Klein
Herzfrequenz
Dr. Klein

Dr. Klein

Alle 5 Staffeln und Folgen