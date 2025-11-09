Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchen

Ist Sascha dem Druck gewachsen?

JoynStaffel 1Folge 7
Ist Sascha dem Druck gewachsen?

Ist Sascha dem Druck gewachsen?Jetzt kostenlos streamen

Dream Kitchen

Folge 7: Ist Sascha dem Druck gewachsen?

35 Min.Ab 12

Von Freitag bis Sonntag steht Sascha vor der größten Bewährungsprobe. Volle Tische, hohes Tempo und anspruchsvolle Gäste stellen ihn auf die Probe. Am Sonntag steigert Max Insta-Post den Ansturm zusätzlich. Jetzt entscheidet sich, ob Sascha sein Konzept erfolgreich verteidigen kann oder ob die Belastung zu groß wird und sein Traum ins Wanken gerät.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchen
Joyn
Dream Kitchen

Dream Kitchen

Alle 1 Staffeln und Folgen