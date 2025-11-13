Zum Inhalt springenBarrierefrei
Platzt für Jolin der Traum vom eigenen Restaurant?

Folge 8: Platzt für Jolin der Traum vom eigenen Restaurant?

35 Min.Ab 12

Jolin erhält die Chance auf ihr eigenes Pop-up. Ab Dienstag bringt sie ihre kreative Handschrift auf den Teller und kämpft mit Ehrgeiz und Leidenschaft. Doch der Stress ist hoch, und Abläufe geraten ins Stocken. Die große Frage: Kann sie Organisation, Küche und Gästebetreuung so vereinen, dass ihr Konzept trägt und sie die Herzen der Gäste für sich gewinnt?

