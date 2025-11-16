Dream Kitchen
Folge 9: Endspurt bei Jolin
35 Min.Ab 12
Am entscheidenden Wochenende wird Jolin richtig gefordert. Gästeflut, kritische Feedbacks und das permanente Chaos in der Küche bringen sie an ihre Grenzen. Besonders am Sonntag steht sie vor dem ultimativen Reality-Check: Nach Max Insta-Post ist das Pop-up bis auf den letzten Platz voll. Kann ihr Konzept auch unter diesem enormen Druck bestehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick