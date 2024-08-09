Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 2vom 09.08.2024
41 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 6

Die alleinerziehende Mutter Cat steht kurz davor, ihr Traumhaus fertigzustellen. Die letzte Baustelle ist die Küche, die sie dem Profi Mark Millar anvertraut. Anna und Adam haben derweil einen großen Wunsch: Ihr Badezimmer soll im viktorianischen Stil gestaltet werden. Das Budget beträgt lediglich 5.000 Pfund, weshalb sie die meiste Arbeit selbst erledigen müssen. Doch mit Marks Hilfe kann der Traum des Paares wahr werden.

