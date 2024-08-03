Zum Inhalt springenBarrierefrei
Somerset & Chesire

sixxStaffel 3Folge 3vom 03.08.2024
42 Min.Folge vom 03.08.2024Ab 6

Jacqui and Mike haben vor vier Monaten eine Wohnung gekauft und sind mit dem Umbau beschäftigt. Ihre Tochter Baylee sitzt in einem Rollstuhl, weshalb die Küche an sie angepasst werden muss. Doch das Paar hat Schwierigkeiten bei der korrekten Planung und Umsetzung, weshalb es sich an Mark Millar wendet. Der Handwerker stellt fest, dass die bisherigen Ideen des Paares unpraktisch sind. Zudem soll die Küche nicht nur rollstuhlgerecht sein, sondern auch stylisch.

sixx
