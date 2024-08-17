Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 7vom 17.08.2024
42 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 6

Mike und Kerrie haben ein großes Umbau-Projekt gestartet. Das Paar hat vor einigen Jahren ein Haus mit zwei Schlafzimmern gekauft und will es nun so ausbauen, dass am Ende fünf Zimmer daraus entstehen. Zudem plant die sechsköpfige Familie eine große und offene Küche, in der sie sich alle gemeinsam versammeln können. Mark Millar steht den beiden mit Rat und Tat zur Seite.

