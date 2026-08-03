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Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Das Diven-Desaster: Unfreiwillig im Dschungel

JoynStaffel 1Folge 1vom 03.08.2026
Das Diven-Desaster: Unfreiwillig im Dschungel

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Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Folge 1: Das Diven-Desaster: Unfreiwillig im Dschungel

49 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Zum Start von "Dschungel Divas" werden die Kandidatinnen ohne Luxus in den Dschungel geschickt: 5 Minuten zum Umpacken, keine Hygieneartikel, teure Verlockungen sorgen sofort für Streit. Im Camp warten Hängematten, Regenwasser-Dusche und ein Mercado mit Luxus zu Wucherpreisen. Der Eintopf sorgt für Ekel, erste Konflikte eskalieren. Ein Luxusbett lehnen fast alle ab. Im Quiz erspielen sie starke 48.500€ Startkapital - vor der ersten unruhigen Nacht.

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