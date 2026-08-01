Erste Schlammschlacht: Für welche Diva ist die Party vorbei?Jetzt ohne Werbung streamen
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Folge 7: Erste Schlammschlacht: Für welche Diva ist die Party vorbei?
55 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
Der Dschungel ist ja von Haus aus feucht, aber mit ihrem Trinkverhalten tragen die Diven ihren Teil bei. Damit ist es im Dschungel nicht nur feucht, sondern auch fröhlich. Nach dem Rausch kommt nicht nur der Kater, sondern auch die Schuldzuweisungen. Janina streitet alles ab und schiebt Giulia Siegel vor. Danach fantasieren Pinar, Micaela und Janina von ihren Traum-Sex-Partnern. Aber die Freude ist nur kurz, denn es nahen weitere Verlockungen. Nach der Schlammschlacht folgt der erste Exit.
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