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Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Protz-Party, Spar-Streit und Schlamm-Schlacht

JoynStaffel 1Folge 2vom 10.08.2026
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Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Folge 2: Protz-Party, Spar-Streit und Schlamm-Schlacht

43 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Nach einer verregneten ersten Nacht stehen Camp und Stimmung unter Wasser. Streit entsteht über Janinas teuren Zigarettenkonsum und den schrumpfenden Jackpot. Jessica bewegt mit ihrer Geschichte über Coming-out und Geschlechtsangleichung. In der Challenge scheitern die Divas deutlich und gewinnen kein Geld hinzu. Anschließend gibt Jennifer der Spa-Verlockung nach - das kostet die Gruppe weitere 3.000€ aus dem Jackpot.

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