167 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 12
Luft! Beim "Duell um die Welt" sehen sich Joko, Klaas und ihre Promi-Teams mit Ehrfurcht den vier Elementen der Natur ausgesetzt. Klaas geht den gefährlichsten Wanderweg in China, Joko weint Tränen an einer österreichischen Bergwand, Johannes B. Kerner bügelt auf dem höchsten Schornstein Europas und natürlich schnappt Klaas beim Eistauchen in Finnland nach "Luft!". Joko & Klaas präsentieren ihre Highlights der Elemente. Für wen ging es bisher im wahrsten Sinne hoch hinaus?
