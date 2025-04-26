Duell um die Welt - Best of der Elemente. Teil 3: FeuerJetzt kostenlos streamen
Duell um die Welt - Best of der Elemente
Folge 3: Duell um die Welt - Best of der Elemente. Teil 3: Feuer
164 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 12
Beim "Duell um die Welt" sehen sich Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und ihre Promi-Teams mit Ehrfurcht den vier Elementen der Natur ausgesetzt. Heute präsentieren Joko & Klaas ihre Highlights des Elements Feuer.
