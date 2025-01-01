Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 1
46 Min.Ab 6

In unbändiger Liebe verfasst der 18-jährige Alexander Hanisch tagtäglich Gedichte für seine Angebetete. Diese fühlt sich jedoch durch seine Avancen eher belästigt und droht mit einer Klage. Als Sandra es schafft, die Klage abzuwenden, ist Alexander so beeindruckt, dass er nun für sie schwärmt. Unterdessen bittet Biene Felix um juristische Unterstützung. Während ihres Urlaubs wurde ihr Koffer gestohlen, doch die Versicherung will nicht für den ganzen Schaden aufkommen ...

SAT.1
